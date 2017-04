SansMoiLe7mai : le hashtag qui fait craindre une abstention record au second tour

Si Marine Le Pen en prend pour son grade, Emmanuel Macron, censé représenter l'alternance au Front national, n'est pas non plus épargné. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les internautes n’oublient rien, rappelant que le candidat En Marche! a été ministre de l'Économie dans le gouvernement Valls. "Les Français qui ne pouvaient plus saquer Hollande et qui ont voté Macron, logique quoi", peut-on lire. Ils n’oublient pas non plus l'auteur de la loi qui porte son nom : "L’amnésie d’une partie des Français qui 18 mois plus tôt manifestaient contre la loi Macron", s'indigne un twitto.