Macron vs Le Pen : le match des programmes

En matière de sécurité, les deux candidats se rejoignent sur plusieurs points. Marine Le Pen et Emmanuel Macron prévoient le recrutement de policiers et de gendarmes. 15.000 pour la présidente du Front National, 10.000 pour le président d'En Marche!. Ils souhaitent aussi tous deux la modernisation de leurs équipements et l'allègement des tâches administratives. Les deux "finalistes" comptent aussi déployer de nouvelles équipes sur le terrain pour assurer la sécurité. La fille de Jean-Marie Le Pen veut rétablir des services de renseignement sur le terrain "pour lutter contre les trafics criminels". L'ex-ministre de l'Économie envisage de son côté la création d'une cellule spéciale du renseignement anti-Daech de 50 à 100 agents, et d’une police de sécurité quotidienne "plus proche du terrain, mieux intégrée dans le tissu social des quartiers".