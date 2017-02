VIDÉO - Présidentielle 2017 : vote blanc, vote nul, abstention... quelles différences ?

Voter blanc ne compte plus pour des prunes. Enfin presque. Depuis le mois d'avril 2014, un électeur déposant dans l'urne un bulletin blanc dépourvu de toute mention ou une enveloppe vide, bénéficie d'une certaine reconnaissance. Pour autant, son vote, longtemps assimilé à un bulletin nul, n'est pas comptabilisé dans les suffrages exprimés. Il indique une volonté de participer activement au débat démocratique mais marque un rejet de l'ensemble des candidats proposés.





S'ils avaient été pris en compte dans le calcul des voix lors des précédentes échéances électorales, l'issue des présidentielles de 1995 et de 2012 auraient pu être différentes. Jacques Chirac et François Hollande auraient obtenu... moins de 50% des voix (respectivement 49,27% et 48,63%). Or, la Constitution stipule que le président de la République est élu à la majorité absolue.