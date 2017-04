VIDÉO - Vous hésitez toujours pour la présidentielle ? Voici des applis pour vous aider à choisir

Alors, si vous faites partie de ces électeurs qui ne savent pas encore à quel sein se vouer, LCI vous propose quelques outils numérique pour vous aider à choisir. Ainsi, sur quivoter.fr, vous pouvez mettre en concurrence plusieurs candidats et répondre à des questions pour savoir lequel correspond le plus à vos idées. De même, via l'application Extrapol, vous pouvez scanner les affiches des prétendants à l'Elysée et découvrir les grands thèmes de leur programme. Des outils pas du tout gadget et plutôt éclairant.