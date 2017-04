VIDÉO - Le zapping de la campagne présidentielle

Malgré le caractère exceptionnel et parfois grave de cette campagne, les 11 candidats nous ont fait sourire voire même rire. Les équipes de LCI.fr ont donc compilé pour vous les images drôles et fortes de ces derniers mois de la campagne présidentielle. Le chant des partisans par Jean Lassalle, le dab de François Fillon, l’hologramme de Jean-Luc Mélenchon, le fou rire de Marine Le Pen sur Europe 1, l'attaque de Philippe Poutou contre François Fillon et Marine Le Pen lors du débat à 11... tout y passe !