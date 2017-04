VIDEO - Présidentielle : des primaires au premier tour, des débats qui ont fait le bonheur des chaînes de télé

Ce premier débat à 7 donne le coup d’envoi d’un marathon cathodique sans précédent dans l’histoire des campagnes présidentielles. Face à Gilles Bouleau de TF1, Elizabeh Martichoux de RTL et Alexis Brézet du Figaro on retrouve donc Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kociusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Inconnu de nombreux téléspectateurs, ce dernier sera la star de la soirée sur les réseaux sociaux. Devancé par Alain Juppé et Nicolas Sarkozy dans les sondages, François Fillon met en place son style, calme et précis. Interrogé sur la bataille qui l’a opposé à Jean-François Copé sur la présidence de l’UMP, il va prononcer une petite phrase qui s’adresse indirectement à l’ancien chef de l’Etat. Et aura une saveur particulière, quelques semaines plus tard : "La démocratie se doit d’être exemplaire".





Audience : 5.6 millions de téléspectateurs (26.3% de part d’audience)