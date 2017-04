VIDÉO - Présidentielle : les Français frappés par la précarité se sentent délaissés

Exemple dans le 3e arrondissement de Marseille, où 51% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’un de ses quartiers est même considéré comme le plus pauvre d’Europe. Natacha, 32 ans, élève seule ses 4 enfants dans un 2 pièces insalubre. Pour elle, c’est sûr, les candidats à l’Elysée n’évoquent pas assez cette précarité grandissante : "On est une classe vraiment inférieure, déplore-t-elle. C'est même plus de l'infériorité, on est en sous-sol ! Et ils ne parlent pas de nous (...)"





Dans le même temps, les Restos du Coeur ne désemplissent pas. Des retraités sont aussi contraints, parfois, de se tourner vers les associations caritatives pour pouvoir se nourrir.