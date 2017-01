VIDÉO - Pervers, tourmenté, généreux, quel est le profil psychologique des candidats à l'élection présidentielle ?

"Ils le sont tous", explique-t-il, précisant qu'"un président normal c'était absurde de le dire" car "quand on est équilibré, on ne peut pas être président."

Selon le neuropsychiatre, ce sont "les Le Pen parce qu'ils sont centrés sur eux-même et se désintéressent de toute altérité", assure-t-il. Selon lui, "les autres s’intéressent à d'autres cultures, religions ou manières de penser alors que dans cette famille il y a 'moi j'ai raison, un point c'est tout.' Et de conclure : "pas d'altérité, c'est la définition de la perversion."

"On leur fait la misère mais je pense que la majorité des politiciens sont honnêtes", explique le neuropsychiatre.

"Montebourg serait certainement assez généreux comme Macron", estime-t-il, ajoutant que les candidats "sont des gens qui sont généreux de leur temps et qui veulent se donner aux autres."

" Je pense que Fillon doit l’être mais il se sécurise par des certitudes", explique-t-il. Selon lui, "quand on est anxieux, on a besoin de certitudes à l'inverse des personnes confiantes qui admettent facilement une théorie puis une autre..."

6 Le plus attirant

"Juppé -Macron", juge-t-il précisant au sujet du second qu'il a été séduit par "sa vitesse d'esprit et sa clarté". Et de nuancer pour conclure : "Ce n'est pas un séducteur, il est séduisant ce n'est pas pareil."