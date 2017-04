VIDÉO - Fillon, Le Pen, Mélenchon, Macron... à quoi la France pourrait ressembler en 2022, si leurs programmes étaient appliqués ?

Faites un bond dans le futur, et imaginez la France en 2022. À quoi pourrait-elle ressembler si le programme de chacun des candidats à l'élection présidentielle était appliqué ? Les 23 avril et 7 mai prochains, plus de 45 millions de Français inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes pour désigner le (ou la) successeur de François Hollande à l'Élysée.





Onze candidats sont en lice : Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Jacques Cheminade et François Asselineau.





Retraite, emploi, Europe... Jusqu'au scrutin national, LCI vous propose de découvrir quel pourrait être le futur visage de la France à l'issue du prochain quinquennat, selon les programmes de chacun des prétendants à la fonction présidentielle.