VIDÉO - Filmés sans le savoir, Florian Philippot et Alain Madelin se lâchent sur Emmanuel Macron

Lieu : la Foire du Trône. Date : 31 mars 2017. Personnages principaux : le vice-président du Front national, Florian Philippot, l'ancien candidat à la présidentielle Alain Madelin et l'acteur Franck Delapersonne, néo-soutien de Marine Le Pen et candidat aux législatives en Picardie face à un certain François Ruffin. Objet de la discussion : Emmanuel Macron, concurrent de Marine Le Pen pour l'accession à l'Elysée et, accessoirement, champion adoubé par... Alain Madelin.





L'ancien patron de Démocratie libérale et le député européen y sont filmés à leur insu par la caméra de l'agence Line Press, alors qu'ils devisent du candidat d'En Marche !. On pourrait imaginer le ton assez serré, Alain Madelin, libéral revendiqué, ayant salué le programme sur les retraites d'Emmanuel Macron, tandis que Florian Philippot joue à fond la carte de l'antilibéralisme. Mais pas du tout. La discussion (à revoir à partir de 13'30) est cordiale et, si on ne peut en capter tous les tenants et aboutissants, pas tendre pour Emmanuel Macron.