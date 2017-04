VIDÉO – Quand François Fillon évoque ouvertement (et très maladroitement) la grossesse de Léa Salamé

C’est une séquence qui a choqué de nombreux téléspectateurs. Lors de son intervention dans 15 minutes pour convaincre, François Fillon s’est agacé d’une question de Léa Salamé au sujet d’une éventuelle privatisation de la Sécurité Sociale, au cas où il serait élu. Alors que la journaliste lui demande s’il n’a pas changé d’avis avant et après la primaire de la droite, l’ancien Premier ministre ironise : "Je comprends que vous posiez la question, puisque vous avez été absente quelque temps, et je me permets de vous féliciter d’ailleurs, mais j’ai déjà répondu vingt fois y compris sur ce plateau à cette question".





Une remarque très commentée sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dressant un parallèle entre cette sortie et des déclarations passées de Nathalie Kosciusko-Morizet, exhumées en novembre dernier. En 2013, l’unique femme candidate à la primaire affirmait à la chaîne NBCNews que François Fillon, alors Premier ministre quatre ans plus tôt, lui avait lancé : "Tu ne seras pas ministre car tu es enceinte". "Une mauvaise blague" au sujet de laquelle le candidat se serait ensuite excusé, ont admis les deux protagonistes.