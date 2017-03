VIDÉO - Quand la coquetterie de nos politiques leur coûte très cher

Le candidat LR à la présidentielle se serait vu offrir pour plusieurs milliers d'euros de vêtements. "Et alors ?", a-t-il réagi dans la presse. En avril 2012, voici pourtant ce qu'il déclarait à propos de Rachida Dati : "En matière de vêtements, elle en connaît plus que moi. Elle dépense en une semaine ce que je dépense en un an."