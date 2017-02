VIDÉO. Que sait-on de Marie et Charles Fillon, les étudiants en droit rémunérés 84.000 euros ?

Il est le premier fils de François et Pénélope Fillon mais le deuxième de la fratrie.





C'est en 2008 qu'il part poursuivre ses études de droit aux Etats-Unis, dans la prestigieuse université de Columbia.

Il obtient son Master un an plus tard et prête serment en juin 2011 au barreau de Paris.





En 2007, il est donc encore étudiant quand son père le rémunère, en tant qu'assistant parlementaire. A l'époque, il n'a pas encore 23 ans et perçoit en six mois près de 26.000 euros.





Depuis 2012, Charles Fillon travaille dans le cabinet SLV&F dans le VIII arrondissement de Paris.

Il s'est spécialisé dans les fusions acquisitions, en droit boursier et en droit des sociétés.