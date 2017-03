"Que Vincent Peillon retourne donner des cours à Neuchâtel, on y gagnera beaucoup", ironise le porte-parole de Macron

Une pointe que Benjamin Griveaux, porte-parole d’En Marche! et invité un peu plus tard sur notre chaîne n’a pas laissé sans réponse. "Ce qu’ils ne supportent pas ces deux grands appareils, c’est que les règles du jeu aient changé, qu’il y ait de nouveaux acteurs, que l’alternance traditionnelle entre la gauche et la droite, les Français n’en veulent plus", a-t-il lancé, concluant cette salve d’une pique à l’adresse de l’eurodéputé, pourfendeur de l’opacité bancaire dont le passage de 2014 à 2016 dans une université suisse en tant qu’enseignant avait fait jaser : "Vincent Peillon retournera donner des cours de philosophie à Neuchâtel et je crois que nous y gagnerons beaucoup !"





L’attaque contre le camp Hamon ne s’est pas arrêtée là. Fustigeant un clivage gauche-droite "mortifère" pour le pays, Benjamin Griveaux a qualifié François Fillon et Benoît Hamon, les candidats des deux principales formations politiques françaises de candidats "de l’ajustement", prompts à amender leurs promesses électorales une fois au pouvoir. "Benoît Hamon joue le révolutionnaire à Bercy, mais il avait un projet de revenu universel à 400 milliards qui est passé à 35 milliards en moins de deux mois. J’imagine que le lendemain de l’élection, il nous expliquera que ce n’est plus le revenu universel, a-t-il ironisé. Cela crée de la défiance vis-à-vis de leur classe politique. Nous nous avons une offre politique cohérente, elle est sur la table depuis le 2 mars et elle n’a pas bougé."