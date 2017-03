VIDÉO - Qui est Maria Katasonova, la fan russe de Marine Le Pen de passage à Paris ?

"Je soutiens Marine, parce qu'elle est une femme forte, son courage et sa bravoure seront enviés par beaucoup d'hommes (…) Elle n'a pas peur de remettre en question le système et va de l'avant avec confiance". Ces mots sont ceux de Maria Katasonova, jeune activiste russe et l’une des plus ferventes supportrices de la présidente frontiste. Jusqu'alors inconnue, la jeune femme attire l’attention des médias depuis sa rencontre avec Marine Le Pen en personne, lors de passage à la Douma (l’Assemblée nationale russe), il y a quelques jours, et à qui elle a remis un bouquet de roses bleues, symbole de sa campagne.