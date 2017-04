Régimes spéciaux de retraite : Chartier accuse Macron de plagier le projet de Fillon

"François Fillon, dans son projet, a le principe de fondre l'ensemble des régimes de retraite de telle sorte qu'il y ait un principe d'égalité entre tous les régimes. C’est un engagement extrêmement clair de la part de François Fillon et il est même très ancien. Et il est même beaucoup plus ancien que la proposition de monsieur Macron", explique Jérôme Chartier.

Puis il précise : "Pour certains pans du projet de monsieur Macron, je retrouve une forme de recopie, en moins bien d'ailleurs du projet de François Fillon". Le député estime toutefois que le candidat d’En Marche n’est pas le seul à s’inspirer du projet de François Fillon.





"François Fillon, depuis trois et demi, a travaillé son projet avec les Français. Il s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a entendu dans les ateliers thématiques qu'il a organisés avec la société civile, qui a beaucoup participé au projet. Et c'est vrai que j'observe ici et là, chez la plupart des concurrents de François Fillon, une forme de pompage du projet de François Fillon".

Déplorant ses emprunts, il estime néanmoins que cela ne peut pas nuire à son candidat. "Lorsque que vous recopiez, généralement vous le faites moins bien et vous êtes moins inspiré parce que vous n'avez pas l'histoire de la préparation de la mesure", a conclu Jérôme Chartier.