VIDÉO - Fête à la Rotonde, bain de foule... : Macron vendrait-il la peau de l'ours en se voyant déjà à l'Elysée ?

En 2002, face à la surprise Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, Jacques Chirac avait demandé aux Français un "sursaut démocratique" et n'avait pas célébré sa victoire au premier tour, où il avait obtenu 19,88% des votes. 15 ans plus tard, le Front National se retrouve encore au second tour avec Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron cette fois-ci. Mais le candidat d'En Marche, a choisi une toute autre stratégie que l'ancien président de la République, en fêtant son asencion fulgurante. Favori du second tour, se voit-il déjà à la tête de l'Etat ? Retour sur les signes qui montrent qu'il pense, peut-être, que l'affaire est déjà pliée.