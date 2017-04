Benoît Hamon appelle à voter pour Emmanuel Macron

Benoît Hamon, qui a recueilli 6,8% des voix selon les estimations LCI Kantar-Sofres OnePoint, s'est exprimé quelques minutes après sa défaite. Et a appelé à voter Emmanuel Macron au second tour. "J'appelle à battre le plus fortement possible l'extrême droite" a-t-il déclaré. "Même si Emmanuel Macron n'appartient pas à la gauche, je fais une distinction claire entre un adversaire politique et une ennemie de la politique."





Il a également reconnu le désaveu infligé au Parti Socialiste, tout en envoyant un message positif concernant la suite de sa carrière en politique : "Nous avons mené une campagne démocratique, sociale, écologique, européenne. Ce sont des graines semées pour l'avenir."