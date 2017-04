VIDÉO - Sécurité renforcée pour le 1er et le 2e tour de la présidentielle, les candidats avisés d'une menace "sérieuse et imminente"

TERRORISME - Dans une interview au Journal du Dimanche, Matthias Fekl a précise que plus de 50.000 policiers et gendarmes, appuyés par les militaires de l'opération Sentinelle, seront mobilisés pour assurer la sécurité du premier et du deuxième tour de l'élection présidentielle. Selon le Journal du dimanche la DGSI a avisé les principaux candidats d'une menace précise sur leur sécurité.