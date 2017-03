VIDÉO - Selon Marine Le Pen lors du grand débat, c'est le "vide sidéral" quand Emmanuel Macron prend la parole

Marine Le Pen a reproché à Emmanuel Macron le manque de clarté de sa pensée. "Vous arrivez à parler sept minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. C'est le vide absolu, sidéral. A chaque fois que vous prenez la parole, vous dites un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et jamais vous ne tranchez. On ne sait pas ce que vous voulez et je trouve cela très inquiétant", a attaqué la candidate du Front national.





"Quand on est pas d'accord avec vous, on peut être clair. C'est juste qu'on n'est pas d'accord, et il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous", a rétorqué Emmanuel Macron.