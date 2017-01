VIDÉO - Taxée de "raciste" et "fasciste" par des militants communistes, Marine Le Pen réplique de manière ironique

En déplacement dans l’Eure ce vendredi pour parler de l'accès aux services publics dans la ruralité, Marine Le Pen a été accueillie par plusieurs dizaines de manifestants avec des drapeaux du PCF ou du NPA aux cris de "raciste", de "fasciste". "C’est une héritière, elle n’a rien de commun avec les travailleurs" a crié l’un d’eux au micro.





"J’aurai tout vu dans ma carrière politique, y compris l’association de la carpe et du lapin" a dit Marine Le Pen, faisant référence à la présence, selon elle, parmi les militants communistes du "secrétaire général de LVMH". "Mais je suis quand même contente car je vois qu’il reste quelques communistes" a-t-elle réagi de façon ironique. "Et comme je suis pour la biodiversité politique, je me réjouis, somme toute, de constater qu’il en reste quelques-uns."