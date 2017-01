VIDÉO - "Tu es mon ennemi, c'est ça ?" : échange musclé entre Jean-Luc Mélenchon et un cheminot

"Non !", crie le cheminot en retenant Mélenchon. "Droite, gauche mélangée, vous ne nous respectez pas. On arrive à un point de rupture". L'agacement est désormais palpable chez Jean-Luc Mélenchon, qui part en disant "ça va !". La vidéo est alors coupée. Elle reprend. On voit Jean-Luc Mélenchon revenir vers le cheminot. Il s'énerve : "Pourquoi tu me parles comme ça ?", puis explose : "J'use ma vie à vous défendre", crie Jean-Luc Mélenchon, si fort qu'on entend à peine le cheminot lâcher un petit "Non".





"Tu es mon ennemi, c'est ça ? C'est ça que tu veux ?", rétorque Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, le cheminot répond d'un "Non". Celui-ci a l'air étonné de voir le candidat à la présidentielle dans un tel état d'énervement. Et Jean-Luc Mélenchon conclut d'un "Alors va voir les mecs de droite : c’est eux qui vous ont mis dans la merde ! C’est le PS qui vous a mis dans la merde !", partant d'un pas décidé, sous les applaudissements. Et un "honte à vous", du cheminot...