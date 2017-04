VIDEO - Un Guantanamo à la française sur les Îles Kerguelen : Nicolas Dupont-Aignan le propose, est-ce réalisable ?

Peu de gens vivent sur la base de Port-aux-Français à part des scientifiques, des militaires et quelques ouvriers de l'Île de la Réunion. Côté logistique, tout est réduit au strict minimum. Des logements, des laboratoires scientifiques, un restaurant et un hôpital. Et pour cause, rien ne doit venir troubler la réserve naturelle des Terres australes françaises, située dans le sud de l’océan Indien, qui comprend une partie terrestre rassemblant les archipels de Crozet et de Kerguelen, et les îles Amsterdam et St Paul, et une partie marine, récemment étendue.





Avec une superficie totale de 2,2 millions d'hectares, c’est de loin la plus grande réserve naturelle de France. L'aire marine protégée a pour objectif "la préservation des zones d’alimentation des oiseaux et mammifères marins, des ressources halieutiques inestimables, des espèces marines, et plus globalement des écosystèmes austraux vulnérables", précise le ministère. De plus, en 2015, un tiers des espèces animales des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) étaient menacées, selon une "liste rouge des oiseaux, des mammifères et des reptiles" de cette zone.





Certaines, comme l'albatros d'Amsterdam, la tortue imbriquée et le pétrel géant sont "en danger critique", indiquait cette liste, établie par le Muséum national d'Histoire naturelle et le Comité français de l'UICN, en partenariat avec la collectivité des TAAF. Cette évaluation montre que de nombreuses espèces ne sont pas à l'abri de l'impact des activités humaines, bien qu'elles vivent dans des zones isolées. Dans ces conditions, l'accueil des djihadistes sur ces terres parait peu crédible car elle engendrerait des coûts considérables car il faudrait importer les matériaux et la main d'oeuvre. Sans parler du risque "humain" à exposer ces espèces menacer à l'homme.