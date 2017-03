VIDÉO - Un mois après le début de l'affaire Fillon, Penelope réapparaît au côté de François au Trocadéro

Dans son discours, le candidat de la droite à la présidentielle a d'ailleurs directement mentionné son épouse en évoquant "sa première erreur" lorsqu'il lui a demandé de travailler pour lui. "Il est allé encore plus loin dans la notion de mea culpa", analyse Adrien Gindre, chef du service politique de LCI, insistant sur la "dimension très personnelle" de cette prise de parole.





Penelope, est sortie dimanche de son silence pour clamer avoir bel et bien travaillé et apporter un soutien total à son mari, qu'elle pousse à "continuer jusqu'au bout" alors que l'étau se resserre chaque jour un peu plus sur lui. "Chaque jour, je lui ai dit ça" mais "c'est lui qui décidera", affirme dans un entretien au Journal du Dimanche la femme du prétendant à l'Elysée.