VIDÉO - "Un ticket Macron-Bayrou, ça aurait une certaine gueule"

Ira ? Ira pas ? Du côté d'Emmanuel Macron et François Fillon (ça ne changera pas la face du monde pour les autres candidats), la question de la candidature de François Bayrou est dans toutes les têtes. Mais surtout, eu égard au positionnement libéral-conservateur de François Fillon, dans celles des équipes d'"En Marche !", qui voient là un concurrent direct à leur champion.





Autant dire que le spectre d'un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon est agité comme un chiffon rouge par tout ce que le mouvement compte de porte-parole, qui se précipitent pour dire tout le mal qu'il pense de pareille hypothèse. Arnaud Leroy, député PS des Français de l'étranger et porte-parole d'Emmanuel Macron n'a pas agi autrement, ce mercredi sur LCI.