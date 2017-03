VIDÉO - Valls accusé de "trahison" pour son choix pro-Macron : toutes ces fois où il s'est engagé à "respecter les règles" de la primaire

Par trois fois, au moins, l'ancien Premier ministre a dit qu'il respecterait les "règles" de la primaire et ses "engagements". Et ces règles étaient claires : Manuel Valls avait obligation de "soutenir publiquement" Benoît Hamon. Or, il annoncé mercredi matin qu'il voterait dès le premier tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron.