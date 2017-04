VIDÉO - Présidentielle 2017 : quels papiers peut-on présenter pour pouvoir voter ?

Nous sommes le dimanche 23 avril, date du premier tour de la présidentielle. Il est 19h (ou 20h si vous habitez dans une grande ville) et, à bout de souffle, vous arrivez devant votre bureau de vote où l'assesseur et le président acceptent quand même, malgré l'heure tardive, de recevoir votre vote in extremis. Sauf que : vous n'avez pas vos papiers et ne pourrez donc pas apporter à votre candidat favori votre suffrage.