VIDÉOS - Fillon sans fioriture, Poutou iconoclaste... Ce que les clips de campagne nous disent des candidats à la présidentielle

France métissée, références à Jaurès, au Front populaire et à Robert Badinter... Dans ce clip tourné par la réalisatrice Valérie Donzelli, Benoît Hamon réactive toutes les références classiques du Parti socialiste sur fond d'échanges avec des Français, de déplacements et de meetings. Des références qui ne sont pas sans rappeler le clip de campagne de François Hollande en 2012, axé sur l'égalité et la solidarité. Mais Benoît Hamon ajoute une touche particulière qui résume son projet : celle de s'adresser "à cette gauche qui ne se contente pas d'accompagner le réel" et qui a "une confiance absolue dans l'avenir".