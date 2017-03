VIDÉOS - Le Grand débat : les cinq moments marquants de la soirée

RÉCAP' - Le premier débat présidentiel était diffusé ce lundi 20 mars sur TF1 et LCI et opposait Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et François Fillon. La soirée a été rythmée par de nombreux échanges vigoureux, des punchlines mais aussi des idées politiques et des programmes exposés. Retour en cinq séquences sur cette soirée politique.