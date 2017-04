VIDÉO - De Gaulle président ! Comment 7 des 11 candidats se réapproprient le général

Chez le candidat de Solidarité et citoyenneté, la recherche de filiation est assumée, et la formule, utilisée sans cesse par les journalistes pour le qualifier, provient directement du doyen de la présidentielle, qui, le 20 mars face à Jean-Jacques Bourdin, se présentait comme "de gauche comme Jaurès et de droite comme de Gaulle : je suis un gaulliste de gauche". Chantre du nucléaire, préoccupé par "l'occupation culturelle" et résolument opposé à la mondialisation financière, Jacques Cheminade cite aussi la diplomatie gaullienne comme un exemple.