"Vieux mâle blanc" : le maire de Montpellier porte plainte contre une proche de Benoît Hamon

"Je répondrai bien sûr aux convocations s’il y en a, mais je ne retire rien du sens de mes propos", a déclaré Laura Slimani sur son blog. Et la jeune femme de détailler, statistiques à l'appui, le sens de son propos : "Dire que les responsables politiques de notre pays sont majoritairement des hommes, blancs, de plus de 50 ans, libéraux, est malheureusement la stricte réalité." Et de renverser l'accusation qui lui est faite : "Qui peut prétendre que ce n'est pas le fruit d'une histoire de discriminations raciales, sexuelles et sociales" ?