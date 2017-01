Voeux de Mélenchon : l'approximative traduction en langue des signes

C'était à suivre en direct sur sa chaîne Youtube , jeudi 5 janvier : les voeux de Jean-Luc Mélenchon. Pour faire bonne figure, le candidat à la présidentielle était accompagné d'un interprète en langue des signes. Sauf que, la traduction s'est avérée être plus qu'approximative, comme le relate BuzzFeed .

Merci professionnel organiser possible organiser ce soir bénévoles nombreux là en cours super.

Vous n'avez rien compris ? Voilà, en clair, les propos de Mélenchon : "Mon premier mot pour vous dire merci. Merci aux professionnels qui ont permis que cette soirée se tienne, aux bénévoles très nombreux qui en assurent le déroulement à cet instant." Et c'est comme ça pendant 32 minutes...

C'est Stéphan Barrère, interprète diplômé en langue des signes, qui remarque tout ça et le mentionne sur Twitter.

Et tout le problème derrière cette mauvaise traduction, c'est l'argent. Faute de vouloir payer un interprète professionnel, l'équipe de campagne de Mélenchon fait avec la bonne volonté d'Antoine Bonnet, traducteur "amateur", non-diplômé.

Contacté par BuzzFeed News, Stéphan Barrère explique ce qui ne va pas dans cette traduction : "La langue des signes, c’est une langue avec une grammaire. Là, il entend les mots et les traduit, mais sans aucun lien entre eux. C’est comme si vous aviez quelqu’un qui parlait français mais en inversant tous les mots dans la phrase."