Vœux des politiques : de Le Pen à Hamon et NKM, des décors qui en disent long

Il y a d’abord ceux qui ont choisi l’hôpital comme décor de fond, apparement "THE place to be". Souhaiter une bonne santé pour cette nouvelle année 2017 prend alors tout son sens. Trois candidats, trois fois le même décor. Benoît Hamon d’abord qui souhaite à tous de "vivre en bonne santé et de vivre en harmonie beaucoup plus qu’aujourd’hui" devant l'entrée des Urgences de l'hôpital Cochin du XIVe arrondissement de Paris. Les couloirs d'un autre hôpital, indéterminé, pour Nicolas Dupont-Aignan.





Puis, un peu plus original, Manuel Valls se tient devant des pompiers et félicite les services publics qui représentent "la colonne vertébrale de la nation".