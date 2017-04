Vote par procuration : plus que quelques heures pour effectuer vos démarches !

En théorie, les électeurs peuvent établir une procuration jusqu'à la veille du scrutin. Et après ce samedi midi, il sera même sans doute trop tard. Idéalement, mieux vaut s'y prendre avec quelques jours d'avance : le temps de traitement peut différer d'une mairie à l'autre. La procuration peut être valable pour les deux tours d'une élection, et même être étendue à une durée d'un an - deux ans pour les Français résidant à l'étranger. En d'autres termes, vous donnez mandat à la personne de votre choix pour voter en votre nom pendant une durée d'un an.