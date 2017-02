Yannick Jadot : "Oui, ce soir, je retire ma candidature" pour rejoindre un Benoît Hamon "heureux"

Dans un communiqué publié dans la foulée, Benoît Hamon s'est félicité de cet accord. Il repose selon lui sur des préoccupations communes : "La transition écologique, le travail, les salaires, le revenu universel d'existence, l'instauration d'une VIe République et la construction d'une Europe pleinement démocratique et sociale". Et le candidat socialiste d'ajouter : "Je suis extrêmement fier que nous puissions, ensemble, contribuer au rassemblement de la gauche pour nous donner toutes les chances de remporter l’élection présidentielle".