A Toulouse, le chômage a baissé en 2016

EMPLOIS - Haute-Garonne : l'emploi intérimaire atteint des records Sonia est intérimaire à Toulouse. Et, depuis quelques mois, elle reçoit de nombreux appels. En cause, une hausse record des emplois intérimaires en Haute-Garonne : + 18.7% en un an. Car l'intérim est, bien souvent, le premier secteur a être sollicité quand la conjoncture est à la reprise... Cette dernière, les chiffres du chômage la confirme : à Toulouse, on enregistre une baisse de 6.7% des chômeurs de catégorie A.