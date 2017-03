Assurance chômage : un compromis enfin trouvé entre syndicats et patronat

"Nous avons trouvé un accord sur l'assurance chômage". Au sortir de 12 heures d’intenses négociations, Alexandre Saubot, négociateur du Medef, avait de quoi avoir le sourire mardi soir. Le patronat et les syndicats sont parvenus à un compromis, au terme de quatre séances et après l’échec des discussions il y a un an. A moins d’un mois de la présidentielle, chacun ressentait le besoin d’accélérer les échanges pour tomber d’accord sur une nouvelle convention d’assurance chômage





"Nous nous réjouissons que le dialogue social ait montré une fois de plus son efficacité", a ajouté Alexandre Saubot. Bien qu’il y voit un "accord a minima", FO, tout comme la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, y a trouvé un "équilibre" du texte et s’est engagé à le défendre pour qu’il soit validé par les instances. "S’il est signé, ce sera un signal fort envoyé aux politiques", a jugé Michel Beaugas (FO) alors que deux candidats, Emmanuel Macron et François Fillon, menacent de reprendre en main l'assurance chômage. De son côté, le négociateur CGT a annoncé qu’il était "peu probable" que le syndicat valide un texte qu’il juge "sexiste, anti-travailleurs pauvres et anti-vieux".