Chômage : l'espoir d'une 3e baisse de suite, du jamais vu depuis huit ans

Car pour laisser une trace positive à la postérité, François Hollande sait que les résultats sur le front de l'emploi seront capitaux. Si le chômage venait à baisser en novembre, pour le troisième mois consécutif, il s'agirait du premier mouvement de cette ampleur depuis la crise financière de 2008 qui a entraîné la France (et l'Europe) dans un profond marasme. Fin octobre, Pôle emploi recensait en France métropolitaine 3,48 millions de personnes sans aucune activité, soit 11.700 chômeurs de moins sur un mois (-0,3 %), après un premier repli spectaculaire en septembre (-66.300 chômeurs).





Plusieurs signaux semblent aller dans le sens d'une embellie, même si l'année 2016 a été rythmée par des rebonds surprise du chômage. D'une part, depuis début 2016, la baisse est réelle : plus de 100.000 chômeurs sans activité (dont 43.200 de moins de 25 ans) ont quitté les statistiques de Pôle Emploi. D'autre part, cette tendance pourrait être accompagnée d'une poursuite des créations nettes d'emplois jusqu'à mi-2017. Ces signaux ne doivent toutefois pas masquer d'autres réalités. Les catégories B et C, qui recensent des demandeurs d'emploi exerçant une petite activité, ont progressé sur l'année, respectivement de 2.5 et de 9 %. En outre, sur l'ensemble du quinquennat, pas moins de 556.000 chômeurs sont venus grossir les rangs de Pôle emploi. Il faudra donc de longs mois avant que l'embellie soit réellement ressentie par les Français.