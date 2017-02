Emploi : la garantie jeune vient en aide aux jeunes sans qualification

COUP DE POUCE - Wendy a 22 ans et elle apprend un nouveau métier : boucher. Un apprentissage décroché grâce à la garantie jeune. Plus qu'un simple travail, ce dispositif lui permet de rompre avec l'isolement. Près de deux millions de jeunes sont, en France, sans emploi et sans qualification. Hors du système, la garantie jeune a été créée pour eux : un programme d'un an avec, pour but, l'insertion dans la vie active.