Emploi : la SNCF recherche 1000 conducteurs de trains

RECRUTEMENTS - Etre conducteur de train, c’est embrasser une vie en décalée qui pourrait ne pas faire rêver grand monde. Et pourtant : la SNCF reçoit chaque année 60.000 CV. Mais une fois l’entretien passé puis les tests physiques effectués, ils ne sont plus qu’un millier à partir effectivement en formation et là, les recalés sont nombreux. Toujours est-il que la SNCF recherche, cette année, un millier de nouveaux conducteurs. Sécurité de l'emploi et départ à la retraite bien avant 60 ans, ces derniers bénéficieront du même statut que leurs aînés.