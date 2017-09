Le chômage poursuit sa hausse en août

L’été n’a pas ralenti la cadence du chômage. Après juillet, le nombre de demandeurs d’emploi a continué de grossir en août. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, on compte désormais 3 540 400 personnes sans aucune activité (catégorie A) en France métropolitaine, soit une hausse de 0,6 % (+23 300) par rapport au mois précédent. Pour la seule catégorie A, il recule néanmoins de 0,3 % sur un an.





La progression d’août concerne toutes les catégories d’âge, des jeunes (+0,4 %) aux seniors (+0,4 %) et surtout les 25-49 ans (+0,8 %). Sur un an, les moins de 25 ans sont les plus favorablement concernés (-5,2 %) alors que les chiffres des plus de 50 ans s’envolent (+3,1 %).





Le nombre de personnes en activité réduite (catégories B et C) s’élève à 2 105 600. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C progresse de 0,4 % sur un mois (+24 600) et de 2,5 % sur un an, portant le total à 5 646 000 chômeurs. La France atteint ainsi un chiffre record pour la première fois depuis août 2016.