Le contrat de projet, toujours trop précaire aux yeux des agences immobilières

Le gouvernement souhaite étendre le contrat de chantier, propre ausecteur du bâtiment (BTP), à d'autres secteurs. Ce dispositif, qui sera appelé contrat de projet, se situe à mi-chemin entre le CDI et l'intérim et offre une souplesse à l'employeur en lui permettant de recruter une personne le temps d'une mission pour laquelle elle s'est engagée. L'employeur peut ainsi ajuster la durée effective du contrat à ses besoins, sans donner de date de fin précise.





Si le gouvernement souhaite garantir la sécurité de l'emploi en appelant ce dispositif "CDI de projet", il n'empêche que ce contrat reste tout de même précaire aux yeux des professionnels de l'immoblier. Pour obtenir un appartement ou une maison, ce sont souvent les candidats titulaires d'un CDI qui sont sélectionnés. C'est ce qu'explique une experte qui travaille dans une agence à TF1 : "Quand on a plusieurs candidats avec des profils différents et un contrat de chantier, le propriétaire préfère prendre un locataire avec un CDI et plus de sécurité." Le défi du gouvernement sera ainsi de changer les mentalités alors que le CDI est toujours une option privilégiée dans la vie quotidienne, aussi bien pour le logement que dans les activités bancaires.