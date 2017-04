Les 6 meilleures villes de France où bosser quand on est jeune et ambitieux

Dans le Nord, tu pleures deux fois : la première en arrivant et la deuxième parce que tu ne veux plus repartir ! A la fois proche de Londres, de Bruxelles et de Paris, la ville offre de belles perspectives quand on est un jeune actif. Parmi les secteurs les plus dynamiques, on trouve notamment les services, le commerce, l’informatique et la finance. Les métiers les plus pourvoyeurs d’emplois sont les fonctions commerciales, l’ingénierie, ainsi que la recherche et développement.





On y trouve de grandes entreprises, telles que Auchan, Decathlon, Leroy Merlin ou Kiabi. "Pour leur transformation, ces grosses boîtes ont besoin de jeunes diplômés ou de cadres avec moins de cinq ans d’expérience. Et il faut savoir que beaucoup d’entre elles font des efforts sur le management et le bien-être au travail, en adoptant un esprit un peu start-up", assure Valérie Fenaux, déléguée territoriale de l’Apec.