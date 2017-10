Une boutique-école pour apprendre aux jeunes les métiers de la vente à Marseille

C’est une école d’un genre un peu particulier qui a ouvert en plein cœur de l’une des zones les plus fréquentées de Marseille. Cette boutique emploie des jeunes de 19 à 27 ans en difficulté. Ces apprentis-commerçants se retrouvent face à de vrais clients et doivent apprendre les relations avec la clientèle mais aussi la gestion des stocks et la mise en valeur des produits.