VIDÉO - Responsables SEO, fiscalistes... ces métiers qui recrutent et verront les salaires bondir en 2018

L'année 2018 s'annonce bien pour les salariés. Avec la croissance, les entreprises ont recommencé à recruter massivement. Ainsi, dans le secteur privé, l'APEC estime à 215.000 le nombre de cadres engagés en 2017. Une tendance qui devrait durer en 2018 et 2019. Mais ce n'est pas tout : dans les secteurs où la main d'œuvre se fait rare et où les processus de recrutement sont longs, les professionnels pourront appuyer leur profil et leurs compétences pour demander un meilleur salaire. Car les DRH, à la recherche de la perle rare, peinent parfois à dénicher de bons candidats. Alors, pour les convaincre, ils sont prêts à déployer plus de moyens.