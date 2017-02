8000 euros contre une démission : la prime d'Amazon qui inquiète les syndicats

De son côté, la CFDT a demandé "la tenue d'une réunion extraordinaire afin d'obtenir des réponses précises sur ce dispositif". "Les salariés sont âgés en moyenne de 22 ans mais beaucoup ne tiennent pas à cause des cadences et s'en vont. Ils démissionnent et n'ont pas d'allocations chômage", a expliqué à l'AFP Arnaud Chemain de la CGT commerce.





En 2016, Amazon assure avoir embauché 1000 CDI, portant ses effectifs à 4000 l'an dernier en France. Le PDG du géant du net Jeff Bezos avait annoncé au mois de janvier 2017 la création de 100.000 emplois sur le sol américain dans les 18 prochains mois. Pour rappel, Amazon avait déjà fait face à une polémique en janvier avec la mise en vente de tapis à l'effigie du drapeau indien.