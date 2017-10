Voici comment sont choisies les noms de marque

FOOTBALL





L'Angleterre s'est qualifiée pour le Mondial-2018 en Russie, grâce à un but victorieux du capitaine Harry Kane inscrit dans les arrêts de jeu contre la Slovénie (1-0). Les Anglais rejoignent la Belgique et l'Allemagne, les deux autres nations d'ores et déjà qualifiées dans les éliminatoires de la zone Europe.