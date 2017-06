L'enseigne américaine Costco débarque en France : peut-elle séduire les consommateurs français ?

"On ne peut pas dire si les Français vont réagir positivement à ce nouveau concept car, contrairement aux Anglo-Saxons, ils ne sont pas familiarisés avec la vente par abonnement et n'apprécient guère l'aspect paupérisant du hard-discount", note Yves Marin. Une frilosité que l'on constate quand on regarde le nombre d'adhérents à ce jour : "Un peu plus de 10.000", concède le PDG France de Costco à LCI.





On est loin des 30.000 cartes d'abonnements escomptées au moment de l'ouverture du magasin de Villebon-sur-Yvette. "Mais c'est un objectif que nous atteindrons d'ici la fin de l'année", assure-t-il, certain que le bouche-à-oreille fera son oeuvre. "Les Français ont besoin de voir avant de s'abonner. Mais nous ne sommes pas inquiets, ce sera juste un peu plus long que prévu", déclare le PDG.





Très loin aussi des 45.000 adhérents islandais qui se sont précipités dans le premier magasin Costco de Reikjavik lors de son ouverture le 23 mai dernier. La page Facebook créée par les consommateurs eux-mêmes recense plus de 76.000 abonnés à ce jour et, très actifs, ils y partagent leurs expériences et bons plans dans ce magasin.