Fumeurs, le prix de vos cigarettes va augmenter dès novembre

Les accros à la nicotine font faire grise mine. Et pour cause : un arrêté publié mercredi au Journal officiel fait passer le prix plancher du paquet de cigarettes de 6,61 euros à 7,33 euros. De quoi entraîner une hausse des prix à partir de début novembre.





Il s'agit précisément d'une augmentation de minimum de perception - autrement dit une augmentation de la fiscalité - sur les paquets de cigarettes et de tabac à rouler les moins chers. Avec pour objectif, in fine, de pousser les fabricants à en relever les prix. Dans le détail, il est indiqué dans l’arrêté que le minimum de perception "est majoré pour s'établir à 231 euros pour 1000 cigarettes et à 177 euros pour 1 kg de tabac à rouler".





Citée par l’AFP, une source du secteur affirme que cette augmentation n’avait pas été annoncée par le ministère de la Santé. Et de constater, amère : "Les prix vont donc augmenter très fortement dès le mois de novembre, non pas de 35 centimes mais de presque 1 euro, avant la nouvelle augmentation de 1 euro prévue en 2018". Pour rappel, le prix du paquet de tabac doit augmenter six fois d'ici fin 2020 pour atteindre 10 euros, selon la ministre de la Santé.