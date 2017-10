Un PDG français reverse 1,6 million d'euros à ses employés : découvrez le top 5 des patrons les plus généreux

Son initiative a été saluée par les médias et les internautes du monde entier. Elle lui a d'ailleurs valu le surnom de "Robin des Bois". Dan Price, à la tête de la start-up Gravity Payment, a fait le choix en avril 2015 de diviser sa rémunération par 14 pour augmenter à 61.000 euros (70.000 dollars) le salaire minimum annuel de chacun de ses employés, soit un peu plus de 5.000 euros par mois. Mais voilà qu’aujourd’hui, il doit faire face à des difficultés financières et à des employés mécontents. Pire, son frère, co-fondateur de l'entreprise, a porté plainte, estimant avoir été privé d'une partie des bénéfices de la compagnie à cause de cette décision.